محاكمة قائد أغرب انقلاب عسكري في دولة مالي



بدأت محكمة في مالي، يوم أمس الأربعاء، محاكمة النقيب أمادو هايا سانوغو قائد الانقلاب العسكري السابق الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري عام 2012.



ووجهت لقائد الانقلاب الذي اعتقل في ديسمبر 2013، تهم "التواطؤ في أعمال خطف واغتيال" بعد ثلاثة أعوام ونصف من اتهام مجلسه العسكري بقتل 21 جنديا.



وأدى انقلاب سونوغو، الذي يعد من أغرب الانقلابات العسكرية في مالي، لانزلاق البلاد إلى هاوية الفوضى، مما أتاح للمتمردين الطوارق والجماعات الإسلامية السيطرة على الشمال.



وعثرت السلطات المالية بعد اعتقال سونوغو على قبر جماعي، يعتقد أنه يضم جثث الجنود المفقودين. ووجهت اتهامات لسانوغو و17 شخصا آخرين بالضلوع في مقتل الجنود وهو يواجه احتمال معاقبته بالإعدام.

