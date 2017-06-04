هيئة حقوقية تطالب بإجبارية تعليم الأطفال في موريتانيا

معارضة موريتانيا.. حيرة المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء

مقتل 5 أشخاص في هجمات في شمال بوركينافاسو

موريتانيا: استعدادات رسمية لامتحانات البكالوريا

ستة قتلى في عملية سطو شرقي جمهورية الكونغو

ريال مدريد يؤكد تفوقه باللقب الأوروبي الـ12

معارضة موريتانيا تدرس موقفها من تعديل الدستور

دول الساحل تطلب 50 مليون يورو من أوروبا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | محاكم موريتانيا تواجه خطر إضراب سيشل عملها https://t.co/vgjvs5kUW5محاكم-موريتانيا-تواجه-خطر-إضراب-سيش… https://t.co/BH7JJ2xVep
الاحد 4 يونيو - 13:58
Sahara Media Agency : ولد بلال بعد مغادرة #إيرا يبدأ نشاطه بالمطالبة بتعليم الأطفال https://t.co/fgGVsGJbF0
الاحد 4 يونيو - 05:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

محاكم موريتانيا تواجه خطر إضراب سيشل عملها


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 11:52



محاكم موريتانيا تواجه خطر إضراب سيشل عملها
مواضيع ذات صلة

وصلت الأزمة بين وزارة العدل وكتاب الضبط إلى طريق مسدود، فيما أعلن الكتاب أنهم سيدخلون يوم غد الاثنين في إضراب مفتوح عن العمل سيشل العمل في الكثير من محاكم موريتانيا.
 
وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط قد طرحت جملة من المطالب على الوزارة، ولكن الأخيرة لم تستجب لهذه المطالب وتجاهلتها.
 
وتتمثل مطالب النقابة في أربع نقاط أولها تنفيذ توصية صادرة عن مجلس القضاء تتعلق بتوزيع قطع أرضية على كتاب الضبط، والنقطة الثانية تتمثل في تفعيل قانون المصاريف القضائية.
 
كما تشمل مطالب النقابة تطبيق المرسوم المتعلق بالزي المهني، والتدرج الوظيفي عبر المسابقات الداخلية، وفق نص بيان أصدرته النقابة قبل شهر.
 
وسبق أن أخطرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط السلطات الموريتانية بأنها ستدخل في إضراب عن العمل في حالة لم تتم الاستجابة لمطالبها.
 
وأصدرت النقابة أمراً لجميع المنتسبين إليها في جميع المحاكم عبر التراب الوطني، بالتوقف عم العمل ابتداء من يوم الاثنين 05 يونيو إلى غاية 05 يوليو المقبل، على أن الإضراب قابل للتمديد.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, قضاء, محاكم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة