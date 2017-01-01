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محامو وذوو معتلقي ملف "الصرافة" يطالبون بالإفراج عنهم


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 5 يوليوز 2017 - 15:35



محامو وذوو معتلقي ملف "الصرافة" يطالبون بالإفراج عنهم
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استدعى قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الغربية محمد أحمد ولد ازيد بيه أمين صندوق الصرافة المعتقل أصحابها مؤخرا بتهمة تبيض الأموال.

وجاء استدعاء ولد ازيد بيه بعد أسبوعين من الافراج عنه ووضعه تحت المراقبة القضائية؛ وقد طالب محاميه برفع المراقبة القضائية عنه مؤكدا أن لا مبرر لها.

ومن جهة أخرى دعا محامو وذوو المعتقلين الثلاثة المشمولين مع ولد أزيد بيه الملف بالافراج الفوري عنهم؛ ويتعلق الأمر بكل من مالكي الصرافة دده ولد سيدي فال ومحمد المصطفى ولد أحمدو؛ وزميلهم رجل الأعمال الجزائري حميدوش سيدي الملقب عليتو.
 


الكلمات المفتاحية : التهريب, الصرافة, العدالة, المحامون
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