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محامي ولد غدة يحتج على عدم السماح له بالانفراد بموكله


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 18:24



محامي ولد غدة يحتج على عدم السماح له بالانفراد بموكله
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احتج المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني الذي يتولي الدفاع عن السيناتور محمد ولد غدة اليوم الاربعاء، لدي النيابة العامة، على اصرار حرس السجن في مدينة روصو، حضور لقائه بموكله والاستماع لحديثهما.


وحسب مراسل صحراء ميديا في المدينة فإن ولد بوحبيني اعتبر حضور الحرس لقاءه مع موكله "مخالفة صريحة للقانون"، الذي قال إنه "يسمح للمحامي بالانفراد بموكله أثناء المحادثة مع امكانية مشاهدتهما عن بعد".


وبعد احتجاج المحامي أمام وكيل الجمهورية على تصرف حرس السجن، تم اصدار الأوامر بالسماح له بالانفراد بموكله.


وقال ولد بوحبيني إن تعليمات صدرت لحرس السجن في روصو، بتفتيش جميع الزائرين وتحديد وقت الزيارة.


ودخل ولد غدة قبل أيام في إضراب عن الطعام احتجاحا على ما اعتبره "انتهاك حرمة بيته وترويع عائلته" . 

ويتهم السناتور محمد ولد أحمد غده  بالقتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، وتم القبض عليه الجمعة الماضي ، وأحيل إلى السجن المدني فى مدينة روصو، ، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.



الكلمات المفتاحية : سجين, محام, ولد غده
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