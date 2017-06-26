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محام موريتاني يرأس بعثة تمويل "الجسور الدولية"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 26 يونيو 2017 - 19:20



الناشطة الحقوقية العالمية كارين تسي، مؤسسة منظمة الجسور الدولية نحو العدالة
الناشطة الحقوقية العالمية كارين تسي، مؤسسة منظمة الجسور الدولية نحو العدالة
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اختارت منظمة "الجسور الدولية نحو العدالة" المحامي الموريتاني أحمد سالم ولد بوحبيني من أجل أن يرأس بعثة انتقاء الدول الأفريقية المستفيدة من تمويلاتها للعام الجاري (2017).
 
وبحسب ما أكدته المنظمة الدولية عبر موقعها الإلكتروني فإن الاختيار يأتي بمناسبة اليوم العام العالمي لدى الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، والذي يوافق الـ26 من شهر يونيو.
 
وأضافت المنظمة الدولية أن الدول الأفريقية التي ستستفيد من تمويلاتها هذا العام هي: موريتانيا، بركينا فاسو، كوت ديفوار، الكونغو، التوغو، غينيا والكاميرون.
 
وتضم البعثة التي يرأسها ولد بوحبيني مجموعة من المحامين في مقدمتهم ناتالي موغانغوزي وهي محامية من الكونغو، وفيليب كورات وهو محام سويسري، إضافة إلى إيزيدوري ريفيكيري وهو محام من بوروندي.
 
وتأسست منظمة "الجسور الدولية نحو العدالة" عام 2000 من طرف الناشطة الحقوقية العالمية كارين تسي، التي تحمل الجنسية الأمريكية رغم أصولها الآسيوية، وتختص المنظمة في محاربة الظلم والتعذيب عبر العالم.
 


الكلمات المفتاحية : بوحبيني, عدالة, قانون, قضاء, محام
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