محام يحذر من "مرسوم" سيؤدي لغرق نواكشوط



أطلق المحامي الموريتاني أحمد سالم ولد بوحبيني، نداءً للتحذير من مرسوم قال إن مجلس الوزراء المجتمع اليوم الخميس، سيتخذه لمنح رخصة لشركة صينية، معتبراً أن هذا المرسوم له تبعات بيئية خطيرة من ضمنها "غرق نواكشوط".



ونشر ولد بوحبيني، وهو محام معارض، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك تدوينة قال فيها: "مرسوم خطير باقتراح من وزارة البترول والطاقة والمعادن، يتجه مجلس الوزراء لإصداره في جلسته المقررة اليوم الخميس".



وأضاف المحامي أن المرسوم "يقضى بمنح رخصة استغلال لشركة (SGS)الصينية في منطقة (لكويشيش) على شاطئ المحيط الأطلسي غرب مركز تكند الإداري، لاستخراج التربة السوداء".



وأوضح المحامي أن إدارة البيئة الموريتانية "سبق أن اعترضت على منح الأراضي للشركة المذكورة لخطورة المشروع قبل أن تتراجع عن قرارها تحت ضغوط جهات نافذة"، وفق تعبيره.



وخلص ولد بوحبيني إلى القول: "المشروع سيقضى في ظرف وجيز على الحاجز الرملي للشاطئ، مما سيسفر عن تدفق المياه بشكل خطير يهدد المنطقة ونواكشوط بالغرق".

