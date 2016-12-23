محطة للطاقة الهجينة بتمويل موريتاني-إماراتي



أطلقت وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية اليوم الجمعة بمدينة أكجوجت شمالي موريتانيا محطة كهربائية هجينة تعمل بالطاقة الشمسية.



وتعد هذه المحطة وفقا للقائمين عليها واحدة من محطات مشروع يتوقع أن يضيف قدرات إنتاجية شمسية كهروضوئية تبلغ 16,6 ميغاوات في ثمان مدن هي بالإضافة إلى اكجوجت بوتلميت وألاك و لعيون وأطارو بنشاب الشامي وبولنوار.



وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع ثلاثين مليونا وأربعمائة وسبعين دولارا امريكيا أي حوالي أحد عشر مليار أوقية بتمويل مشترك من الدولة الموريتانية ودولة الامارات العربية المتحدة.





وتتكون المحطة من منشآت الهندسة المدنية اللازمة وآليات القيادة والتحكم والمعدات الكهربائية الضرورية لتشغيل المنشآت وتركيب ألواح كهروضوئية بقدرة 3,3 ميغاوات كما تمتد المحطة الهجينة في اكجوجت على مساحة 4,7 هكتارات ركبت فيها عشرة آلاف وثمانمائة وعشرين لوحا.

