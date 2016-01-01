محكمة جديدة لمحاربة العبودية في الشمال الموريتاني

دشن وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه اليوم الأربعاء في ولاية داخلة نواذيب، افتتاح المحكمة الجنائية الشمالية المختصة في مجال محاربة العبودية.





المحكمة التي تشمل دائرة اختصاصها داخلة انواذيب، آدرار وتيرس زمور واينشيري، يأتي تدشينها في إطار إرساء محاكم جنائية مختصة بمحاربة جرائم الاسترقاق سبق أن أقرتها السلطات الموريتانية.



وزير العدل الموريتاني قال خلال كلمته بالمناسبة، إن تدشين هذه المحكمة يأتي التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها موريتانيا، والمتضَـمـنة في خارطة الطريق التي تعهدت بتنفيذها الحكومة الموريتانية.





وأشار الوزير الموريتاني إلى أن انطلاق عمل المحكمة، يأتي بعد استكمال الإطار القانوني لمحاربة العبودية، الذي تم بموجبه إنشاء ثلاث محاكم جنائية، متخصصة في محاربة هذه الظاهرة في الشرق والشمال والجنوب .



وكانت السلطات الموريتانية قد قررت إنشاء محاكم مختصة بالنظر في جرائم العبودية، ودشنت في هذا الإطار محاكم نواكشوط التي يشمل اختصاص نظرها جنوب البلاد، بالإضافة إلى محكمة النعمة، التي سبق أن تم تدشينها في الأشهر الماضية من هذه السنة، ويشمل مجال اختصاصها ولايات الشرق.

