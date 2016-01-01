اتفاق موريتاني صيني لتوسعة ميناء نواكشوط

محكمة جديدة لمحاربة العبودية في الشمال الموريتاني

فوز باحث موريتاني بجائزة الدراسات الإفريقية

عمال تابعون لوزارة الزراعة يطالبون بأولوية الإكتتاب

موريتانيا: البرلمان يناقش اتفاقية باريس للتغير المناخي

قمة مالابو تدعو إلى تحقيق تطلعات الشعوب العربية والأفريقية

عزيز يطالب بتكثيف التعاون بين العرب وأفريقيا

نيجيريا: قتلى من الأمن فى هجوم على منشأة نفطية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : اتفاق موريتاني صيني لتوسعة ميناء نواكشوط https://t.co/kL0h8mLHmn
الاربعاء 23 نونبر - 19:47
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | اتفاق موريتاني صيني لتوسعة ميناء نواكشوط https://t.co/vgjvs5kUW5اتفاق-موريتاني-صيني-لتوسعة-ميناء-نواك… https://t.co/Y2aFa8IBH3
الاربعاء 23 نونبر - 19:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

محكمة جديدة لمحاربة العبودية في الشمال الموريتاني


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 23 نونبر 2016 - 17:46



محكمة جديدة لمحاربة العبودية في الشمال الموريتاني
مواضيع ذات صلة

دشن وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه اليوم الأربعاء في ولاية داخلة نواذيب، افتتاح المحكمة الجنائية الشمالية المختصة في مجال محاربة العبودية.


المحكمة التي تشمل دائرة اختصاصها داخلة انواذيب، آدرار وتيرس زمور واينشيري، يأتي تدشينها في إطار إرساء محاكم جنائية مختصة بمحاربة جرائم الاسترقاق سبق أن أقرتها السلطات الموريتانية.

وزير العدل الموريتاني قال خلال كلمته بالمناسبة، إن تدشين هذه المحكمة يأتي التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها موريتانيا، والمتضَـمـنة في خارطة الطريق التي تعهدت بتنفيذها الحكومة الموريتانية.


وأشار الوزير الموريتاني إلى أن انطلاق عمل المحكمة، يأتي بعد استكمال الإطار القانوني لمحاربة العبودية، الذي تم بموجبه إنشاء ثلاث محاكم جنائية، متخصصة في محاربة هذه الظاهرة في الشرق والشمال والجنوب .

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت إنشاء محاكم مختصة بالنظر في جرائم العبودية، ودشنت في هذا الإطار محاكم نواكشوط التي يشمل اختصاص نظرها جنوب البلاد، بالإضافة إلى محكمة النعمة، التي سبق أن تم تدشينها في الأشهر الماضية من هذه السنة، ويشمل مجال اختصاصها ولايات الشرق.



الكلمات المفتاحية : استرقاق, محكمة, نواذيبو


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة