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محمد السادس: المغرب لن يتخلى عن دوره الريادي بأفريقيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 31 يناير 2017 - 15:40



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قال الملك المغربي محمد السادس "إن المغرب سيكون قطبا من اقطاب النمو الاقتصادي بالقارة الإفريقية، ولن يتخلى عن دوره الريادي بها"


جاء ذلك في حطاب للعاهل المغربي صباح اليوم الثلاثاء في القمة الافريقية المنعقد في العاصمة الاثيوبية أديس بابا، أكد خلاله أن "المغرب لم يتخل عن دوره في حفظ الأمن والاستقرار بالقارة الافريقية"، وأنه "لم يأت من أجل الزعامة بل للسعي من أجل خلق افريقيا الجديد"


وأضاف الملك المغربي أن الوقت قد حان لكي تباشر افريقيا حل مشاكلها بنفسها واستغلال ثرواتها.


وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر الاتحاد الإفريقي، في العاصمة أديس أبابا عاصمة اثيوبيا، لبدء مراسم توقيع ميثاق الاتحاد خلال القمة المنعقدة.


وسيشارك مزوار في الاجتماعات الافريقية على رأس الوفد المغربي، عقب إقرار القمة الإفريقية أمس الإثنين، عودة عضوية المغرب في الاتحاد . 


وأخذ الوفد المغربي موقعه في قاعة "نيلسون منديلا"، التي تستضيف القمة الافريقية، وبدأ مشاركته في جلسات النقاش التي يجريها الأفارقة في آخر ايام القمة.

وكانت القمة الإفريقية صادقت أمس الاثنين، على طلب عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي بأغلبية كبيرة.



الكلمات المفتاحية : الاتحاد الأفريقي, المغرب


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