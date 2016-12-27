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محمد السادس: المغرب يعترف بوحدة موريتانيا الترابية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 - 18:06



محمد السادس: المغرب يعترف بوحدة موريتانيا الترابية
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قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المغرب يعترف بالوحدة الترابية لموريتانيا، مؤكداً على ضرورة الوقوف في وجه كل من يحاول أن يمس من العلاقات بين البلدين.
 
وأكد الملك محمد السادس في اتصال هاتفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء، أن "المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي".
 
وبحسب برقية نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن المباحثات التي أجراها قائدا البلدين عبر الهاتف تمحورت حول هذا الموضوع، وعبر خلالها العاهل المغربي عن "دعمه ومشاعره الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين".
 
وأوضح الملك محمد السادس في السياق ذاته أن العلاقات بين البلدين "مبنية على روابط عريقة وأسرية"، مشيراً إلى أنها "ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين"، وفق تعبيره.
 
وخلص الرجلان في نهاية المباحثات إلى تأكيد "عزمهما على الحفاظ على هذه العلاقات من كل محاولة للمس بها، أيا كان مصدرها أو دوافعها".
 
ومن المنتظر أن يصل يوم غد إلى موريتانيا وفد حكومي مغربي رفيع المستوى، موفد من ملك المغرب إلى الرئيس الموريتاني، يقوده رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.
 
وبحسب بما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء فإن الملك محمد السادس "طلب من رئيس الحكومة تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا"، وفق نص البرقية.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, محمد السادس, موريتانيا


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