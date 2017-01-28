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محمد السادس في اثيوبيا وتوقعات بمشاركته في القمة الإفريقية


صحراء ميديا + وكالات
السبت 28 يناير 2017 - 09:04



محمد السادس في اثيوبيا وتوقعات بمشاركته في القمة الإفريقية
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غادر العاهل المغربي  محمد السادس، أمس الجمعة المغرب إلى  العاصمة الإثيوبية اديس آبابا التي تحتضن يومي 30 و31 يناير الجاري، القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، التي ستتدارس موضوع عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي ، ضمن جدول أعمالها.

 
وأوضح بيان رسمي للديوان الملكي المغربي، أن الزيارة "تأتي في إطار المساعي"، التي يبذلها الملك محمد السادس، من أجل "عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي".


وتتحدث الصحافة المغربية، خلال الأيام الماضية، عن عودة مرتقبة للرباط، إلى البيت الإفريقي، بقرار رسمي، سيعلن في القمة الإفريقية.


وسبق للخارجية المغربية، أن أعلنت خلال شهر يناير الجاري، عن وجود أكثر من 40 دولة، أعلنت دعمها للسلطات المغربية، في رغبتها لأخذ "مكانها الطبيعي" من جديد، في البيت الإفريقي، عقب غياب اختياري منذ 30 عاما.


وفي ظل غياب لأي تأكيد مغربي رسمي، إلى غاية أمس الجمعة، تتواتر أنباء تتوقع مشاركة للعاهل المغربي، في سابقة من نوعها، منذ وصوله إلى الحكم في 1999، في القمة الإفريقية العادية، على مستوى زعماء الدول الإفريقية، في إثيوبيا.



الكلمات المفتاحية : افريقيا, المغرب, محمد السادس


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