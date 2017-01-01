محمد السادس يدعو لتطوير "تصور إفريقي " للهجرة

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محمد السادس يدعو لتطوير "تصور إفريقي " للهجرة


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 08:44



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دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب أمام قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا ألقاه نيابة عنه شقيقه مولاي رشيد إلى "تطوير تصور إفريقي موحد" حول الهجرة واعتماد "مقاربة خلاقة" لحل هذه المشكلة.
 
وقال الملك المغربي في خطابه أمس الاثنين  إن "الآلاف من الشبان الأفارقة يحاولون الوصول بطريقة سرية إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل، رغم كل المخاطر المعروفة".
 
وأضاف في الخطاب الذي نشرته وسائل اعلام مغربية رسمية أن "إفريقيا تفقد أبناءها بسبب الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، وهي خسارة لا مبرر لها. لهذا نتساءل: هل ستكون أعماق مياه البحر المتوسطي مصير شبابنا؟ وهل ستتحول حركيتهم إلى نزيف مستمر؟، حسب تعبيره".
 
وأكد العاهل المغربي أنه على العكس من ذلك "يتعين علينا أن نتحكم في الهجرة وأن نجعل منها ورقة مربحة".
 
وأشار إلى أنه يعتزم تقديم مساهمة تتمحور حول ضرورة تطوير تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها، يكون الهدف الأول منه تغيير النظرة السلبية تجاه الهجرة.
 
وشدد العاهل المغربي على أنه يتعين عليهم العمل جميعا لبلورة أجندة إفريقية حول هذا الموضوع، تتمحور حول رؤية مشتركة للسبل والوسائل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة داخل القارة  وأمام الهيئات الدولية .
 
وقال إن انتهاج سياسة إرادية موجهة نحو الشباب، من شأنه تركيز الطاقات على التنمية، مشيرا إلى أن  مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابه.

وأكد التزام المغرب الصريح والمسؤول والثابت، من أجل خدمة قضايا القارة الإفريقية ومصالحها و المشاركة في إقلاع إفريقيا الجديدة، حسب تعبيره.
 
وأوضح الملك محمد السادس أن معالجة أزمة الهجرة يكون "في معالجة إرادية للثلاثية المكونة من +التربية والتعليم العالي والتكوين المهني+ تكون الجودة العالية فيها شرطا أساسيا. كما يكمن في الاستثمارات الضرورية والمستدامة والحكيمة في ميادين التربية والتعليم والصحة والتكوين المهني والشغل".
 
 


الكلمات المفتاحية : المغرب . افريقيا, الهجرة, مجمد السادس
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