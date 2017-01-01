محمد ولد عبد العزيز والعشر الأوائل من أغسطس

دخل محمد ولد عبد العزيز بشكل تدريجي إلى حياة الموريتانيين، منذ المحاولة الانقلابية التي قادها فرسان التغيير عام 2004، ضد نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع، ولكنه تأكد أكثر في السنوات التي أعقبت ذلك، إلا أن اللافت في رحلة ولد عبد العزيز في دهاليز الحكم كانت محطاتها الفاصلة مرتبطة بالعشر الأوائل من شهر أغسطس، عندما ترتفع درجات الحرارة في هذا المنكب البرزخي ويصبح القرار السياسي ساخناً.
كان الثالث من شهر أغسطس عام 2005، هو اليوم الذي فتح فيه ولد عبد العزيز أبواب القصر الرئاسي، عندما كان ولد الطائع يشيع العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، منح ولد عبد العزيز ومجموعة الضباط التي معه رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية للعقيد الراحل اعلي ولد محمد فال، من دون أن يتركوا له الحكم، ولكن الأخير سلم السلطة للمدنيين في انتخابات تاريخية عام 2007.
ظل ولد عبد العزيز هو الرجل القوي في ظل الحكم المدني الهش، وتمت ترقيته لرتبة جنرال في الجيش، وأصبح له نفوذ سياسي متجذر داخل البرلمان والحزب الحاكم، ودخل في صراع قوي مع رموز سياسية يصفها بأنها تمثل نظام ولد الطائع "البائد"، خاصة عندما أصبح عدد من هذه الشخصيات مقرباً من الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
وصل الصراع إلى أوجه بعد عام من حكم ولد الشيخ عبد الله، قبل أن ينقطع حبل الثقة بين الرجلين، فقرر ولد عبد العزيز إزاحة أول رئيس مدني منتخب في السادس من أغسطس 2008، ليمسك ولد عبد العزيز بمقاليد الحكم في موريتانيا بشكل مباشر، ويدخل في صراع مع المعارضة التقليدية ما يزال مستمراً حتى اليوم.
توحدت المعارضة في "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" وخرجت مظاهرات في نواكشوط واجهت قمعاً شرساً من طرف قوى الأمن، قبل أن تتدخل فرنسا والسنغال لتسوية الأزمة السياسية في موريتانيا، وتم بعد أكثر من عام على الانقلاب التوقيع على اتفاقية دكار "يونيو 2009"، لتنظم انتخابات رئاسية فاز بها ولد عبد العزيز من الشوط الأول، وتم تنصيبه رئيساً للبلاد يوم الخامس من أغسطس 2009.
وصل الصراع إلى أوجه بعد عام من حكم ولد الشيخ عبد الله، قبل أن ينقطع حبل الثقة بين الرجلين، فقرر ولد عبد العزيز إزاحة أول رئيس مدني منتخب في السادس من أغسطس 2008، ليمسك ولد عبد العزيز بمقاليد الحكم في موريتانيا بشكل مباشر، ويدخل في صراع مع المعارضة التقليدية ما يزال مستمراً حتى اليوم.
توحدت المعارضة في "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" وخرجت مظاهرات في نواكشوط واجهت قمعاً شرساً من طرف قوى الأمن، قبل أن تتدخل فرنسا والسنغال لتسوية الأزمة السياسية في موريتانيا، وتم بعد أكثر من عام على الانقلاب التوقيع على اتفاقية دكار "يونيو 2009"، لتنظم انتخابات رئاسية فاز بها ولد عبد العزيز من الشوط الأول، وتم تنصيبه رئيساً للبلاد يوم الخامس من أغسطس 2009.
خمس سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم، غلب عليها الصراع مع المعارضة التي تتهمه بالتنكر لاتفاق دكار، وتنفيذ البنود التي تسمح له بالوصول للسلطة دون غيرها، ولكن ولد عبد العزيز كان يدعو لحوار سياسي ينهي القطيعة بين الطرفين، إلا أن حبل الثقة كان قد انفرط منذ فترة.
ترشح ولد عبد العزيز عام 2014 لخلافة نفسه في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة الديمقراطية، ليحقق نصراً كاسحاً تجاوز نسبة 88 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ليتم تنصيبه رئيساً للبلاد يوم الثاني من أغسطس 2014، في مأمورية رئاسية ثانية وأخيرة بموجب الدستور.
ترشح ولد عبد العزيز عام 2014 لخلافة نفسه في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة الديمقراطية، ليحقق نصراً كاسحاً تجاوز نسبة 88 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ليتم تنصيبه رئيساً للبلاد يوم الثاني من أغسطس 2014، في مأمورية رئاسية ثانية وأخيرة بموجب الدستور.
اليوم يكمل ولد عبد العزيز ثلاث سنوات من مأموريته الرئاسية الثانية، وبدأ العد التنازلي لخروجه من القصر الرئاسي بعد أقل من عامين، ولكن حدثاً بارزاً يلوح في الأفق، وهو الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية اثارت الكثير من الجدل وأدخلت السلطة التنفيذية في مواجهة مباشرة مع السلطة التشريعية.
اللافت هو أن الاستفتاء الشعبي تم تأجيله ثلاث مرات، ولأسباب عديدة من ضمنها عدم الجاهزية الفنية وضعف الإقبال على الإحصاء التكميلي، إلا أن عمليات التأجيل هذه توقفت عند موعد نهائي يذكرنا بمحطات سياسية ساخنة في مسيرة ولد عبد العزيز، يوم السبت الخامس من أغسطس 2017.
لقد كانت العشر الأوائل من شهر أغسطس مرتبطة بالمحطات الساخنة في مسيرة ولد عبد العزيز، إذ وضع فيها انقلابان أطاحا برئيس عسكري وآخر مدني، وانتخابان أكدا هيمنة ولد عبد العزيز على السلطة في موريتانيا، فيما تستعد لاستفتاء شعبي على تعديل الدستور، قد يكون له أثره الكبير على الساحة السياسية في موريتانيا خلال العقود القادمة.
اللافت هو أن الاستفتاء الشعبي تم تأجيله ثلاث مرات، ولأسباب عديدة من ضمنها عدم الجاهزية الفنية وضعف الإقبال على الإحصاء التكميلي، إلا أن عمليات التأجيل هذه توقفت عند موعد نهائي يذكرنا بمحطات سياسية ساخنة في مسيرة ولد عبد العزيز، يوم السبت الخامس من أغسطس 2017.
لقد كانت العشر الأوائل من شهر أغسطس مرتبطة بالمحطات الساخنة في مسيرة ولد عبد العزيز، إذ وضع فيها انقلابان أطاحا برئيس عسكري وآخر مدني، وانتخابان أكدا هيمنة ولد عبد العزيز على السلطة في موريتانيا، فيما تستعد لاستفتاء شعبي على تعديل الدستور، قد يكون له أثره الكبير على الساحة السياسية في موريتانيا خلال العقود القادمة.