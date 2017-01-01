محمد ولد عبد العزيز والعشر الأوائل من أغسطس

ظل ولد عبد العزيز هو الرجل القوي في ظل الحكم المدني الهش، وتمت ترقيته لرتبة جنرال في الجيش، وأصبح له نفوذ سياسي متجذر داخل البرلمان والحزب الحاكم، ودخل في صراع قوي مع رموز سياسية يصفها بأنها تمثل نظام ولد الطائع "البائد"، خاصة عندما أصبح عدد من هذه الشخصيات مقرباً من الرئيس ولد الشيخ عبد الله.



وصل الصراع إلى أوجه بعد عام من حكم ولد الشيخ عبد الله، قبل أن ينقطع حبل الثقة بين الرجلين، فقرر ولد عبد العزيز إزاحة أول رئيس مدني منتخب في السادس من أغسطس 2008 ، ليمسك ولد عبد العزيز بمقاليد الحكم في موريتانيا بشكل مباشر، ويدخل في صراع مع المعارضة التقليدية ما يزال مستمراً حتى اليوم.



توحدت المعارضة في "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" وخرجت مظاهرات في نواكشوط واجهت قمعاً شرساً من طرف قوى الأمن، قبل أن تتدخل فرنسا والسنغال لتسوية الأزمة السياسية في موريتانيا، وتم بعد أكثر من عام على الانقلاب التوقيع على اتفاقية دكار "يونيو 2009"، لتنظم انتخابات رئاسية فاز بها ولد عبد العزيز من الشوط الأول، وتم تنصيبه رئيساً للبلاد يوم الخامس من أغسطس 2009 .

