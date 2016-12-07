مخاوف أممية إزاء تزايد العنف وسط الكونغو



أعربت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة العنف وسط البلاد، إثر اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات متمردة.



وقال ممثل الأمين العام للامم المتحدة الخاص بالكونغو الديمقراطية مامان سيديكو إن البعثة الأممية تدين بشدة أعمال العنف خاصة في محافظتي كازي وكازاي سنترال، وسط البلاد.



وجدد المبعوث الخاص للكونغو التزام البعثة بمساندة السلطات لبسط نفوذها وإعادة الحياة للمناطق التي تشهد أعمال العنف.



ويأتي بيان الأمم المتحدة عقب الاشتباكات التي دارت بين القوات الحكومية وميليشيات محلية متمردة بمدينة "تشيكابا" الواقعة بمحافظة "كازي"، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص من الطرفين.



وتعيش محافظتا "كازي و"كازي سنترال" مخاطر أمنية، بعد اتخاذ الزعيم القبلي (المتمرد)، "كاموينا نسابو" قرارا، في يونيو الماضي، بـطرد قوات الأمن من المحافظتين.

