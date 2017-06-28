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مخاوف من وفاة 50 مهاجرا فى صحراء النيجر


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 28 يونيو 2017 - 10:46



مخاوف من وفاة 50 مهاجرا فى صحراء النيجر
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قال موظف إغاثة ومسؤولون محليون إن هناك مخاوف أن يكون أكثر من 50 مهاجرا أفريقيا لاقوا حتفهم في منطقة الصحراء بشمال النيجر أمس الثلاثاء بعد أن تركهم سائقو الشاحنات التي كانت تقلهم.
 
وكانت قافلة مؤلفة من ثلاث شاحنات صغيرة تنقل أكثر من 70 مهاجرا شمالا عبر منطقة الصحراء في اتجاه ليبيا وهو طريق معتاد لمواطني غرب أفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا عندما تخلى عنهم سائقو الشاحنات.
 
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن 23 من المهاجرين نجوا من الموت بعد أن وصلوا سيرا على الأقدام إلى بلدة قريبة للحصول على مساعدة . وأضافت أن الناجين من نيجيريا وغامبيا وساحل العاج والسنغال.
 
ولم يعرف سبب تخلي السائقين عن الركاب ولكن ميليشيات ومسلحين متناحرين غالبا ما يوقفون قوافل المهاجرين سعيا للحصول على المال ويمثلون خطرا دائما بالنسبة للمهربين.
 
وكان أكثر من 40 مهاجرا من غرب أفريقيا قد ماتوا عطشا الشهر الماضي في شمال النيجر بعد أن تعطلت شاحنتهم.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الصحراء, النيجر
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