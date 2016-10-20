الرئيس الموريتاني ينفي نيته الترشح لمأمورية ثالثة

موريتانيا : الأطراف السياسية المشاركة في الحوار توقع محضر الإتفاق

مخرجات الحوار: لا مساس بالمأموريات والسن

وزير: 1200 مليار أوقية كواردات و استفدنا من مكافحة الفساد

النيجر تطلب دعم موريتانيا للفوز بمنصب إدارة " آسكنا"

الحكومة الموريتانية ترخص لاستخراج " التربة السوداء " من المحيط الأطلسي

موريتانيا : تعيينات في بعض القطاعات الحكومية

السلطات الموريتانية تشرع في ترحيل 21 سوادنيا إلى بلادهم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من
Sahara Media Agency : مخرجات الحوار: لا مساس بالمأموريات والسن https://t.co/KnzSo44gum
الجمعة 21 أكتوبر - 01:06
Sahara Media Agency : وثيقة الحوار: تنظيم استفتاء قبل نهاية 2016 https://t.co/qVxoGaK3G0
الجمعة 21 أكتوبر - 01:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مخرجات الحوار: لا مساس بالمأموريات والسن


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أكتوبر 2016 - 22:38



مخرجات الحوار: لا مساس بالمأموريات والسن
مواضيع ذات صلة

اختتمت مساء اليوم الخميس جلسات الحوار الوطني الشامل، الذي نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة التقليدية، وتمت تلاوة مخرجات الحوار في حفل حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقصر المؤتمرات بنواكشوط، وغاب عنه رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.
 
وتضمنت مخرجات الحوار اتفاقاً على عدم المساس بالمادة 26 من الدستور الموريتاني المتعلقة بسقف سن الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عدم فتح عدد المأموريات الرئاسية.
 
وجاء في مخرجات الحوار أن المشاركين في الحوار ناقشوا تعديل المادة 26 من الدستور المحددة لسن الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن آخرين أثاروا تعديل المادة 28 المحددة لعدد المأموريات الرئاسية، في إشارة إلى تيار الأغلبية الذي ربط بين النقطتين.
 
وأوضح البيان الختامي أنه حرصاً على التوافق تقرر عدم تعديل المادة 26 من الدستور المحددة لسن الترشح، وإغفال أي نقاش للنقطة 28 المحددة لعدد المأموريات.
 
وكانت هذه النقطة قد أثارت خلافات حادة بين أطراف الحوار، وتسببت في انسحاب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض.
 
من جهة أخرى تضمنت مخرجات الحوار دعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي لعرض تعديل دستوري جديد، وذلك قبل نهاية عام 2016 الجاري.
 
وتضمنت نقاط التعديل الدستوري إلغاء مجلس الشيوخ وتعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان، بالإضافة إلى حالات شغور منصب رئيس الجمهورية، إذ تشير المخرجات إلى أن رئيس الجمعية الوطنية هو من يخلفه في منصبه، وفي حالة العجز يخلفه رئيس المجلس الدستوري.
 
من جهة أخرى دعا بيان مخرجات الحوار إلى تغيير النشيد والعلم الوطنيين، مضيفا أن النشيد سيتضمن شحنة من الوطنية.
 
كما دعت مخرجات الحوار الوطني إلى تنظيم انتخابات برلمانية ومحلية سابقة لأوانها، بهدف مشاركة الجميع وتعزيز نظام النسبية المحدودة.
 
ودعت المخرجات إلى إعادة النظر في اللجنة المستقلة للانتخابات واختيار أعضاءها بطريقة شفافة ومراجعة نمط تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية حتى تمثل مختلف الطيف المعارض.
 
وفي إطار الإصلاحات الدستورية دعا البيان إلى إلغاء مؤسسة محكمة العدل مع الإبقاء على سلطة الاتهام من اختصاص البرلمان وتعزيز المجلس الدستوري.
 
كما دعا في السياق ذاته إلى إنشاء مجالس جهوية، ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية وتكييفها، وتمويل الأحزاب السياسية بحيث يكون على أسس شفافة.
 


الكلمات المفتاحية : الحوار, الدستور


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة