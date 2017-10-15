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مدرب المغرب: المباراة الافتتاحية أمام موريتانيا "مهمة جداً"


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السبت 18 نونبر 2017 - 11:11



مدرب المغرب: المباراة الافتتاحية أمام موريتانيا "مهمة جداً"

قال جمال السلامي، مدرب منتخب المغرب المحلي، إن المجموعة التي وقع فيها المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين "غير سهلة على الإطلاق"، والمباراة الافتتاحية ضد المنتخب الموريتاني "مهمة جداً".
 
وتضم المجموعة الأولى كلاً من المنتخب المغربي والموريتاني والسوداني والغيني، وهي المجموعة التي ستجري مبارياتها في مدينة الدار البيضاء.
 
وتابع السلامي، في تصريحات متلفزة أن "وجود 3 منتخبات عربية يجعل مهمتنا ليست سهلة، نعرف أن المواجهات العربية دائما ما تكون مثيرة وصعبة، لذلك مطالبون بالتعامل بحذر".
 
وأضاف أن المباراة الأولى "ستكون مهمة للغاية أمام موريتانيا"، على حد تعبيره.
 
ونوه "فزنا مؤخرا على المنتخب الموريتاني وديًا، لكن لا نعتبر هذه المواجهة مقياسا لمستواه، المنتخب السوداني له دوري محلي جيد، أما غينيا تطورت كثيرا".
 
وختم السلامي، حديثه بقوله "يجب ألا نستهين بأي منتخب، أتمنى من الجمهور أن يساندنا، نخوض البطولة من أجل حصد اللقب القاري".
 


الكلمات المفتاحية : الشان, المغرب, رياضة, كرة القدم
 
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