مدونة جديدة تحكم سلوك المجتمع المدني بموريتانيا





وقعت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وائتلاف "انشروا ما تدفعون" الموريتانية، اليوم الأربعاء بنواكشوط، وممثل برنامج الحكم الرشيد بالتعاون الألماني في موريتانيا، على مدونة جديدة تحكم سلوك منظمات المجتمع المدني.



وتهدف المدونة الموقعة إثر أشغال ورشة عمل لوضع مدونة تحكم سلوك منظمات المجتمع المدني، بحسب القائمين عليها إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الشفافية.



وأوضح مدير العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني محمد ولد حرمة أن اهتمام منظمات المجتمع المدني بتحقيق التنمية وتعزيز الشفافية يشكل تطبيقا فعليا لما وصفها بالسياسة الحكومية الرامية إلى تطوير البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.حسب تعبيره.



و دعا رئيس ائتلاف "انشروا ما تدفعون" أمين ولد عبد الله ممثلي المنظمات الموقعة إلى بذل كافة الجهود لترقية الشفافية في الممارسة اليومية، مضيفا أن المدونة الجديدة تم إعدادها والتصويت عليها بالتوافق من قبل المشاركين في الورشة على اختلاف مشاربهم.



من جهته، ثمن ممثل برنامج الحكم الرشيد بالتعاون الألماني في موريتانيا استيفان أكلي دور اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في نشر ثقافة الشفافية كما أشاد بتجربة المجتمع المدني في التعاطي مع الموضوع.