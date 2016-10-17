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مدير أمن الدولة يوصل ولد صلّاحي إلى أسرته


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أكتوبر 2016 - 20:55



مدير أمن الدولة يوصل ولد صلّاحي إلى أسرته
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وصل السجين الموريتاني السابق في غوانتانامو محمدو ولد صلّاحي، مساء اليوم الاثنين، إلى بيت أهله في مقاطعة توجنين، شرقي العاصمة نواكشوط، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى نواكشوط على متن طائرة عسكرية أمريكية.
 
وكان برفقة ولد صلّاحي لدى وصوله إلى بيت أسرته، مدير أمن الدولة، وأحد عناصر الأمن، على متن سيارة تابعة للأمن الموريتاني.
 
واستقبل ولد صلّاحي في بيت أسرته من طرف جمع غفير من المواطنين، أغلبهم من محيطه الاجتماعي الضيق، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين.
 
وكانت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) قد أوردت في برقية إخبارية نشرتها زوال اليوم الاثنين، تسلم الحكومة للسجين السابق من طرف السلطات الأمريكية.
 
وقالت الوكالة في برقيتها المقتضبة إن الإفراج عن ولد صلّاحي يأتي "ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها السلطات الموريتانية منذ سنوات عدة، وعلى أعلى المستويات"، وفق نص البرقية.
 


الكلمات المفتاحية : غوانتانامو, ولد صلاحي


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