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مدير الوثائق المؤمنة الجديد يؤدى اليمين القانونية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 14:04



مدير الوثائق المؤمنة الجديد يؤدى اليمين القانونية
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أدى المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الجديد,أحمد ولد المختار ولد بوسيف اليوم الأربعاء, اليمين القانونية أمام المحكمة العليا, بتشكلة غرفها المجمعة برئاسة  الحسين ولد الناجي رئيس المحكمة العليا.

ودعا رئيس المحكمة العليا المدير العام للوكالة الجديد لأداء اليمين القانونية التالية:"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهمتي بكل أمانة وأن أمارسها بكل تجرد وفق الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأن أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهاء مهامي".

وأعلن رئيس المحكمة العليا في نهاية الجلسة تنصيب أحمد ولد المختار ولد بوسيف في مهامه الجديدة.

ومثل النيابة العامة في هذه الجلسة القاضي سيدي محمد ولد محمد الامين المدعي العام لدى المحكمة العليا، و تولى مسك قلم المحكمة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العليا.


الكلمات المفتاحية : الوثائق المؤمنة, اليمين
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