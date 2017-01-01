مدير "سنيم" يكشف تحديات الشركة "الكبرى"

الدرك طلب "التريث" في قضية ولد غده (وثائق)

دراسة جديدة: الاكتئاب يصيب بأمراض القلب‎

هجوم إلكتروني "غير مسبوق" يضرب 100 دولة

الدرك يطلب توكيلاً لذوي ضحايا حادث ولد غده

متمردون يغلقون ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج

روصو: ولد غده يقضي ليلته الأولى رهن الاعتقال

فلاش سريع لأهم وآخر أخبار موريتانيا والعالم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مدير "سنيم" يكشف تحديات الشركة "الكبرى" https://t.co/vgjvs5kUW5مدير-سنيم-يكشف-تحديات-الشركة-الكبرى_a3… https://t.co/TaM5DlmdOB
السبت 13 ماي - 22:13
Sahara Media Agency : تعرف على التحديات التي تهدد شركة #سنيم https://t.co/sWmVySt0SF
السبت 13 ماي - 22:13
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مدير "سنيم" يكشف تحديات الشركة "الكبرى"


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 13 ماي 2017 - 20:07



المدير العام لشركة سنيم
المدير العام لشركة سنيم
مواضيع ذات صلة

كشف المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمد سالم ولد البشير، عن التحديات الكبرى التي تواجه الشركة المنجمية الأكبر في البلاد، داعياً العمال إلى رفعها بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة والمناديب يوم الجمعة الماضي.
 
وقال المدير في رسالة وجهها للعمال بمناسبة التوقيع على الاتفاق، إن الشركة تواجه تحديات كبرى تتمثل في "التأخر المتراكم في المسح المنجمي الذي يؤثر بشكل كبير في جاهزية مناجمنا للاستغلال؛ وتدني مستوى إنتاجية العمال والمعدات مما يعيق تحقيق برامجنا".
 
وأشار المدير العام للشركة في رسالته إلى أن التحديات الكبرى تتضمن أيضاً "التأخر الكبير في عمليات الصيانة الذي يؤثر بشكل بالغ في أداء مرافق الإنتاج"، بالإضافة إلى "ارتفاع تكاليف الإنتاج الذي يحد من قدرتنا التنافسية"، وفق تعبيره.
 
وقال ولد البشير إن المفاوضات بين إدارة الشركة والعمال "جرت في روح من الانفتاح البناء"، مشيراً إلى أنها "أسفرت عن اتفاق يحقق مكسبا كبيراً، كما يجسد قدرة شركة سنيم وعمالها على التوصل داخل المؤسسة إلى حلول توافقية للمشاكل المطروحة".
 
وأضاف المدير العام للشركة إن سنيم "أقرت نصوص الاتفاقية رغم تكلفتها العالية في ظل بيئة صعبة وغير مستقرة"، ولكنها تراهن على "مواردها البشرية لأنها تمثل مصدر قوتها الحقيقية لمواجهة المصاعب والتحديات".
 
وخلص المدير إلى القول: "أرجو أن يقدر كل منا المخاطر التي تهدد أكثر من أي وقت مضى استقرار الشركة، وأن يعي مسؤولياته ضمن المعركة التي نخوضها والتي يتعين أن نكسبها، ذلك ما ينبغي أن يدفع كل منا أياً كان موقعه، للعمل الدؤوب حتى نكسب هذا الرهان".
 


الكلمات المفتاحية : اتفاق, اقتصاد, سنيم, عمال, مناجم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة