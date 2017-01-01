مدير مركز كيفة لتوزيع الأسماك : لاعلاقة لنا بالكميات المضبوطة





نفى المدير الجهوي للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (مركز كيفه) عبد الله ولد اجيون علاقة مركزه بالكميات المضبوطة على الحدود مع مالي ، مستبعدا أن تكون خرجت كميات من السمك من مركزه إلى أي نقطة خارج المدينة .



وقال ولد اجيون فى (حق الرد) على خبر أوردته "صحراء ميديا" اليوم عن ضبط كميات من السمك ، تم تهريبها من مصنع "كيفة" إلى مالي إنه لاعلاقة للأسماك التى تم ضبطها بمصنع كيفة ، بل ربما بمركز آخر ، حسب ما أوردته التحقيقات الجارية، وفق تعبيره .



وأكد ولد اجيون أنه لم يتم استدعائه من طرف السلطات القضائية فى المنطقة ، مشيرا إلى أن مركز الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك فى كيفة يقوم بالتوزيع فى المدينة وحدها .



وضبطت فرقة من الدرك الوطني مساء اليوم الثلاثاء كميات من السمك فى منطقة "اطويل" التابعة لولاية الحوض الغربي ، فى طريقها للتهريب إلى مالي، ووجهت السلطات القضائية الاتهام لعدة أشخاص ، بعد ورود أسماء مراكزهم فى التحقيقات.