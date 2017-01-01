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الثلاثاء 4 يوليوز - 23:03
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ضبط عدة أطنان من السمك مهربة إلى مالي https://t.co/vgjvs5kUW5ضبط-عدة-أطنان-من-السمك-مهربة-إلى-مالي_a3… https://t.co/eabDuyoc6c
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مدير مركز كيفة لتوزيع الأسماك : لاعلاقة لنا بالكميات المضبوطة


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 5 يوليوز 2017 - 01:19



مدير مركز كيفة لتوزيع الأسماك : لاعلاقة لنا بالكميات المضبوطة
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نفى المدير الجهوي للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (مركز كيفه) عبد الله ولد اجيون علاقة مركزه بالكميات المضبوطة على الحدود مع مالي ، مستبعدا  أن تكون خرجت كميات من السمك من  مركزه إلى أي نقطة خارج المدينة .

وقال ولد اجيون فى (حق الرد) على خبر أوردته "صحراء ميديا" اليوم عن ضبط كميات من السمك ، تم تهريبها من مصنع "كيفة" إلى مالي إنه لاعلاقة للأسماك التى تم ضبطها بمصنع كيفة ، بل ربما بمركز آخر ،  حسب ما أوردته التحقيقات الجارية، وفق تعبيره .

وأكد ولد اجيون أنه لم يتم استدعائه من طرف السلطات القضائية فى المنطقة ، مشيرا إلى أن مركز الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك فى كيفة يقوم بالتوزيع فى المدينة وحدها .

وضبطت فرقة من الدرك الوطني مساء اليوم الثلاثاء كميات من السمك فى منطقة "اطويل" التابعة لولاية الحوض الغربي ، فى طريقها للتهريب إلى مالي، ووجهت السلطات القضائية الاتهام لعدة أشخاص ، بعد ورود أسماء مراكزهم فى التحقيقات.


الكلمات المفتاحية : تهريب. الأسماك, كيفة, مالي, موريتانيا
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