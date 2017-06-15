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مدينة نواذيبو تعيش يومها الثالث دون مياه


نواذيبو-صحراء ميديا
الخميس 15 يونيو 2017 - 10:35



مدينة نواذيبو تعيش يومها الثالث دون مياه
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يعيش سكان عاصمة موريتانيا الاقتصادية  ،انواذيبو ، لليوم الثالث على التوالي بدون مياه ، بعد  انقطاع المياه عن المدينة بشكل شبه كامل .
 
وقال مراسل صحراء ميديا في المدينة إن انقطاع المياه عن المدينة يتواصل لليوم الثالث بشكل شبه كامل، مادفع بالمواطنيين للجوء لخزاناتهم واستئجار صهاريج لجلب الماء لمنازلهم".
 
 وأكدت مصادر في شركة المياه بمدينة نواذيبو  أن الانقطاع يعود إلى تسرب في الأنبوب الرابط بين بلنوار (80 كلمتر من انواذيبو) والمدينة الساحلية ، حيث تجري الأشغال لإصلاحه"
 
ويتعرض الأنبوب منذ سنوات ،لنفس الانقطاع ، بسبب عوامل عدة ، حيث انقطع في صيف العام الماضي الماء عن المدينة .

وتتزود مدينة انواذيبو بالماء  الصالح للشرب من بحيرة "بلنوار" منذ اكتشافها خلال العقود الماضية


الكلمات المفتاحية : أزمة, موريتانيا, مياه, نواذيبو
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