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مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 16 أكتوبر 2016 - 13:07



مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي
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أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم  الأحد، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة الكويتي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية .


وتنص  المادة 107 من الدستور الكويتي أنه للأمير  الحق أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

 

و وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد، حسب الدستورالكويتي 

 

وكانت أنباء قد ذكرت أن الحكومة الكويتية ستقدم استقالتها، الأحد، وستستمر لتصريف الأعمال حتى تكليف حكومة جديدة.

 

وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية أن الحكومة ستقدم استقالتها بسبب عدم التعاون مع مجلس الأمة، مشيرة إلى أنه تم دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل في قصر بيان اليوم.



الكلمات المفتاحية : الكويت, أمير, برلمان


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