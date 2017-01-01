مرصد حقوقي: الحريات العامة تراجعت فى موريتانيا





قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن الحريات العامة تراجعت فى البلد ، بعد تزايد وتيرة الاعتقالات و الاستجواب لشخصيات سياسية ونقابية وصحفية .



وأوضح المرصد فى بيان له أن هذا النوع من الممارسات يزيد من المخاطر والتهديدات لحرية الرأي ويشكل تراجعا عن سقف الحريات العامة في البلد.



وأشار المرصد إلى انهم تابعوا ما تعرض له السناتور محمد ولد غدة منذ اعتقاله في العاشر من الشهر الجاري حيث اكتنفت عملية اعتقاله الكثير من المخالفات والخروقات القانونية فانتهكت حصانته البرلمانية وقضى أسبوعا كاملا في وضعية اختطاف لا علم لذويه بمكان محبسه, وفق البيان .



وأضاف أنهم سجلوا ماتعرضت له بعض الشخصيات السياسية والنقابية والصحفية من استجواب ينافي حرية الرأي والتعبير من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية ، حسب البيان .



وأكد البيان أن ما حدث يعد انتهاكا لحرمة أشخاص ومؤسسات من طرف جهات كان ينبغي أن تكون ضامنة للحريات و للحقوق الأساسية كما هو مرسم دستوريا وقانونيا.

