مرصد حقوقي يطالب بمحاسبة من سلم ولد صلاحي لأمريكا



دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان الإدعاء العام في موريتانيا إلى التقدم برفع دعوى قضائية باسم سجين " اغوانتانامو" السابق محمدو ولد الصلاحي لمحاسبة الجناة الذين سلموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية .



وأكد المرصد الحقوقي في بيان له أن مطالبته بمحاسبة من تسببوا في تسليم ولد الصلاحي ، "تأتى إنصافا للرجل"، رغم أنه شدد في مذكراته أنه لن يتابع أي أحد ممن تسبب له في الأذى ، وفق البيان .



واستقبل ولد صلّاحي في بيت أسرته من طرف جمع غفير من المواطنين، أغلبهم من محيطه الاجتماعي الضيق، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين.



وهنأ المرصد أسرة ولد الصلاحي و محاميه في الداخل و الخارج بمناسبة إطلاق سراحه ، معبرا عن شكره لكل من كان له دور قريب أو بعيد في استعادته من سجن " اغوانتانامو" سيئ الصيت.



وأفرجت السلطات الأمريكية عن السجين الموريتاني في معتقل غوانتانامو محمدو ولد صلاحي، ووصل أمس الاثنين إلى نواكشوط على متن طائرة عسكرية أمريكية.



ووصل ولد صلاحي، آخر السجناء الموريتانيين في غوانتانامو، إلى مطار نواكشوط الدولي-أم التونسي واستقبلته بعثة من إدارة الأمن الموريتانية.

