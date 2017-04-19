مرصد حقوقي يندد بـ"قمع" الشباب



ندد المرصد الموريتاني لحرية التعبير بما وصفه قمع السلطات الموريتانية لتظاهرة شبابية الأحد الماضي، احتجاجا على ماقالوا إنه "تهميش الشباب الموريتاني".



و شجب المرصد في بيان وزعه اليوم الأربعاء، اعتقال المحتجين، مطالبا السلطات بالإفراج عنهم، ومحذرا من خطورة التلاعب بالنسيج الإجتماعي في البلد.



وكان وكيل الجمهورية في العاصمة الموريتانية نواكشوط قد أودع الاثنين، عدداً من الناشطين الشباب السجن في انتظار محاكمتهم غدا الخميس، بتهمة التظاهر غير المرخص واستعمال القوة.



وأثارت سرعة إجراءات المحاكمة انتقادات واسعة في الساحة الشبابية الموريتانية، واعتبر عدد من المدونين أن للأمر علاقة بكون الشباب المحتجين والذين تم اعتقالهم ينحدرون من أصول أفريقية

