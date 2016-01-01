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مركزية نقابية تطالب بإنصاف عمال منجم للكوارتز


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 21 نونبر 2016 - 16:25



مركزية نقابية تطالب بإنصاف عمال منجم للكوارتز
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دعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا  إدارة شركة (كويرتزينج) العاملة في مجال استخراج الكوارتز في منطقة وادي الشبكة إلى الدخول في مفاوضات فورية مع ممثلي العمال و العمل على تلبية مطالب العمال، التي وصفتها ب"المشروعة".

ودخل عمال الشركة في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم و عملهم،  وذلك من خلال تسديد علاوات الغبار، و الخطر و الأقدمية، إضافة إلى النقل و توفير كشوف الأجور و تصريح العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  وبالتعويض الكامل عن مصاريف العلاج و الفحوصات الطبية .

ودانت النقابة في بيان لها تدخل فرقة الدرك المرابطة في المنطقة في شؤون العمال، متهمة السلطات بمحاولة تقييد الحريات الفردية و الجماعية للعمال في انتهاك صريح للقوانين و تجاوز سافر للسلطات المخولة قانونا للسلطات الأمنية، وفق البيان.

كما ندد البيان  بتدخل أحد رجال الأعمال المحليين الذي يستغل صفته مساهما مع الشركة الأجنبية المالكة امتياز استغلال المنجم من أجل الضغط على العمال لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الإضراب، حسب البيان.
 
وقال البيان إن  إدارة الشركة رفضت فتح قنوات تفاهم مع ممثلي العمال ولجأت إلى "الاستقواء بالدرك الوطني الذي قام بتهديد العمال وطالب بوقف الإضراب مدعيا بأنه غير شرعي نظرا لعدم إبلاغ الجهات الأمنية الشيء الذي رد عليه ممثل العمال بأن الإخطار بالإضراب لا يبلغ للدرك مطلقا".
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, العمال, النقابة, لكوارتز


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