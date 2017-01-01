مركز مصري يكون على الإدارة الثقافية في بتلميت



اختتم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية يوم أمس الأحد، دورة تكوينية في مدينة بتلميت، جنوبي موريتانيا، حول "إعداد المشروعات الثقافية والفن التشكيلي".



وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين فيها بآخر الطرق المتبعة في مجال إعداد المشاريع الثقافية، بالإضافة إلى دروس في الفن التشكيلي.



وافتتح المركز المصري على هامش الدورة مكتبة لـ"جمعية أبي تلميت للثقافة والتراث" حيث أهدى للمكتبة العديد من الكتب والمجلات إلى جانب إقامة دورة تكوينية لشباب المدينة في مجالات علوم الرسم والفن التشكيلي.



واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام، وهي تدخل في إطار سلسلة الندوات الثقافية التي ترعاها السفارة المصرية في موريتانيا.

