مريتانيا: إجراء أول عملية جراحية لاستئصال أورام خبيثة





أجريت أمس الاثنين بالمستشفى العسكري في نواكشوط، عملية جراحية هي الأولى من نوعها في موريتانيا لاستئصال أورام خبيثة من كبد شخص أجريت له عملية قبل سنة أخضعته لعلاج كيميائي لم يعط النتائج المرجوة.





وأجرى العملية الجراحية الأولى من نوعها في موريتانيا والتي اعتبرت ناجحة الرئد الطبيب اشريف جدو ميني الذي استفاد مؤخرا من دورة تدريبية متخصصة في مجال استئصال الأورام الخبيثة بمستشفى بول ابروس في فرنسا دامت ستة أشهر.





وهنأت وزارة الصحة الموريتانية الرائد الطبيب اشريف جدو ميني الذي أجرى العملية، مضيفة أن العملية تفتح أملا جديدا أمام المصابين بالفيروس الكبدي من فئة "ب"، حسب مصادر الوزارة.

