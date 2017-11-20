   
صحراء ميديا Sahara Media

مسؤولة أممية: ترقية الشباب الموريتاني وسيلة للقضاء على التطرف


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 20 نونبر 2017 - 16:54



مسؤولة أممية: ترقية الشباب الموريتاني وسيلة للقضاء على التطرف

 

قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا سيسل كومبيارى زونكرانا اليوم الاثنين إن أنجع وسيلة للقضاء على ظاهرة الغلو والتطرف في موريتانيا تكمن في ترقية الشباب والرفع من مستوياته.


وأضافت ممثلة صندوق الأمم المتحدة خلال ورشة بنواكشوط حول "الشباب والابتكار التكنولوجي في خدمة السلم" أن الصندوق لن يدخر جهدا في دعم حكومة البلاد لتحقيق أهدافها في ترقية الشباب "باعتبار ذلك أنجع وسيلة للقضاء على الغلو والتطرف".


وثمنت المسؤولة الأممية العناية التي تمنحها السلطات الموريتانية لفئة الشباب التي تمثل نسبة مرتفعة من عدد السكان حسب الإحصائيات.


وانطلقت اليوم بالعاصمة الموريتانية انواكشوط ورشة حول "الشباب والابتكار التكنولوجي في خدمة السلم" منظمة من طرف جمعية " حاضنا ريم تك" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.


وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا بحسب القائمين عليها إلى المساهمة الفعالة في ترقية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا من خلال عرض دراسة تم إعدادها من طرف خبراء في هذا المجال.



الكلمات المفتاحية : الشباب, حكومة, مسؤولة اممية, ورشة
 
تويتر
صحراء ميديا | مسؤولة أممية: ترقية الشباب الموريتاني وسيلة للقضاء على التطرف https://t.co/vgjvs5kUW5مسؤولة-أممية-ترق… https://t.co/RXYLhvzmwJ
صحراء ميديا | موريتانيا: "تواصل" يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعرية أحد المواطنين https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تو… https://t.co/JiB653M0lh
فيسبوك
الأكــثر قراءة

ذبح الدجاج.. الشرط الذي طرحه ديمبيلي في برشلونة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

نواذيبو: تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المسيء

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة