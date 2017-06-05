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الاثنين 5 يونيو - 22:31
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مسؤول أممي: حماية المصادر الطبيعية تحد لموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 18:33



مسؤول أممي: حماية المصادر الطبيعية تحد لموريتانيا
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قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا ماريو ساماجا إن المحافظة على المصادر الطبيعية تمثل أكبر تحد لموريتانيا.

وأضاف ماريو ساماجا خلال حفل في نواكشوط بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إنه مرتاح لسياسة موريتانيا في مجال المحافظة على البيئة، مؤكدا أن المحافظة على المصادر الطبيعية تمثل أكبر تحد للكوكب بشكل عام ولموريتانيا على وجه الخصوص.

 واعتبر المسؤول الأممي أن المصادر الطبيعية غالبا ما تتعرض لضغوطات لتلبية حاجيات السكان خاصة في الوسط الريفي في موريتانيا كغيرها من الدول السائرة في طريق النمو، "مما ينجر عن ذلك من تدهور في البيئة".

وأكد "ساماجا" أن موريتانيا انتهجت سياسية في مجال المحافظة على البيئة عبر وضع استراتيجية وطنية للبيئة، يجري تفعليها بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمواكبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وكانت موريتانيا خلدت اليوم 5 يونيو، ذكرى اليوم العالمي للبيئة تحت شعار" تقريب الإنسان من الطبيعة".
 


الكلمات المفتاحية : الامم المتحدة, البيئة, الطاقة
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