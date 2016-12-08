مسؤول تركي يلتقي عزيز ويتهم "برج العلم" بالرشوة



استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الأربعاء، رئيس وقف معارف التركي، حسن ياووز، الذي يؤدي منذ يومين زيارة لموريتانيا من أجل تغيير موقف السلطات الموريتانية من مدارس "برج العلم" التركية.



وتتبع مدارس "برج العلم" الناجحة في موريتانيا، إلى جماعة "خدمة" التي ترتبط بالمفكر التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه نظام الرئيس رجب طيب إردوغان بالوقوف وراء محاولة انقلابية شهدتها تركيا قبل عدة أشهر.



والتقى رئيس الأوقاف التركي خلال اليومين الماضيين بعدد من المسؤولين الموريتانيين، خاصة في وزارة التهذيب الوطني، من أجل إقناعهم بوضع مدارس "برج العلم" تحت وصاية الأوقاف التركية، كما جرى في عدة دول إسلامية أخرى.



واتهم المسؤول التركي مدارس "برج العلم"، التي تنتشر في قرابة مائة بلد عبر العالم، بأنها تستخدم الأموال التركية من أجل تقديمها على شكل رشاوي للمسؤولين.



وأكد رئيس وقف معارف، في تغريدة عبر حسابة الشخصي على موقع "تويتر"، أن الحكومة التركية ستعمل بكل جهدها من أجل استعادة هذه الأموال.

