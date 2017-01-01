مسؤول في الخارجية الإيطالية يزور نواكشوط

بدأ مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، زيارة صداقة وعمل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن نائب وزير الخارجية الايطالي، السيد فينسينزو آمندو بدأ زيارة لنواكشوط.
وقال نفس المصدر إن المسؤول الإيطالي التقى اليوم بعدد من أعضاء الحكومة الموريتانية في مقدمتهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه، ووزير العدل إبراهيم ولد داداه، بالإضافة إلى وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه اللقاءات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، من دون أن تكشف أي تفاصيل حول الملفات التي تم التطرق لها.
ولم يعلن بشكل رسمي إن كانت لهذه الزيارة أي صلة بالسجين الإيطالي الموجود في موريتانيا إثر صفقة مع شركة إيطالية وهاكر هندي للحصول على برامج إلكترونية للتجسس.