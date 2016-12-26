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مساع لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان فى المناهج التربوية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 26 ديسمبر 2016 - 17:13



مساع لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان فى المناهج التربوية
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بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة للمصادقة على إدخال مفاهيم حقوق الانسان والوثائق التربوية في المناهج التربوية.
 
وتأتي هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، في إطار البرامج التي تنفذها الوزارة لتفعيل العملية التربوية.
 
وقالت الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني خديجة بنت أحمد ولد الدوه إن القطاع نظم جملة من الأنشطة لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في البرامج المدرسية عبر سلسلة ورشات منذ 2009 بالتعاون مع هذه الهيئة الأممية.
 
ونبهت الأمينة العامة إلى أن موريتانيا حققت عدة إنجازات ملموسة في هذا المجال كدسترة جريمة الاسترقاق وإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاسترقاق وإنشاء وكالة "التضامن" إضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان".
 
وبدوره اعتبر ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا أنيس محفوظ أن هذه الورشة ثمرة شراكة بين هيئته ووزارة التهذيب الوطني في مجال حقوق الانسان من الناحية التربوية.
 
وأضاف أن إدماج المفاهيم التربوية في مقتضيات حقوق الإنسان يشكل اهتماما خاصا للمنظومة الدولية التي عملت على التحسيس بأهميته في جميع المناسبات.
 


الكلمات المفتاحية : المدارس, حقوق الإنسان


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