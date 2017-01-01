مسعود ولد بلخير يتحدث عن حالته الصحية





تحدث مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي اليوم الثلاثاء عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات الطبية التي أجراها في دولة الامارات العربية المتحدة.





وقال ولد بلخير في تسجيل صوتي تم تدواله على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "الفحوصات التي أجراها في دولة الإمارات العربية المتحدة مبشرة، ولم تكشف عن خطورة، مؤكدا بأنه سيجري عملية جراحية بسيطة ليست لها خطورة على صحته".



ويعد هذا التسجيل هو الأول من نوعه لولد بلخير، منذ تعرضه لوعكة صحية شهر مايو الماضي، وطمأن خلاله أنصاره على صحته، داعيا إياهم لعدم القلق، واصفا وضعه الصحي "بالمستقر".





وأشاد رئيس حزب التحالف بالرعاية الصحية التي تلقاها من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبدور السفارة و الحكومة الموريتانية في مساعدته خلال إقامته في المستشفى.





ويتلقى مسعود ولد بلخير حاليا العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة،منذ مدة بعد تعرضه لوعكة صحية شهر مايو الماضي.

