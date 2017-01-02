موريتانيا: مقتل شرطي وشكوك حول "الانتحار"

جالية موريتانيا في سنسناتي تناقش التحديات

"فيسبوك" تلاحقك وتشتري ما لا تعرفه عنك

تقنية للقضاء على خلايا السرطان في 10 أيام

مسلحون سابقون يفقدون الثقة في "بخاري"

مدير "سنيم" يحذر من تقلب أسعار المعادن

بالفيديو.. أبرز أحداث العام 2016

رسالة من الرئيس المالي "كيتا" لنظيره الموريتاني

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: مقتل شرطي وشكوك حول "الانتحار" https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-مقتل-شرطي-وشكوك-حول-الانتح… https://t.co/UJQrogW72h
الاثنين 2 يناير - 12:42
Sahara Media Agency : جالية موريتانيا في سنسناتي تناقش التحديات https://t.co/xetM7LNw8l
الاثنين 2 يناير - 12:36
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مسلحون سابقون يفقدون الثقة في "بخاري"


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 2 يناير 2017 - 09:59



مسلحون سابقون يفقدون الثقة في "بخاري"
مواضيع ذات صلة

قال مسلحون سابقون في نيجيريا أمس الأحد إنهم فقدوا الثقة في وعود الرئيس محمدو بخاري بإنهاء الهجمات على المنشآت النفطية في دلتا النيجر وهو هدف رئيسي للجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية دائمة.
 
وفي أول انتقاد علني للرئيس محمد بخاري قالت حركة تحرير دلتا النيجر إنه "يعرض السلام الهش في المنطقة للخطر" بتعليقات علنية بشأن الاضطرابات مع التراجع عن الاتفاقات السابقة.
 
ودعمت الحركة بخاري في حملة انتخابات الرئاسة عام 2015 وحثت المسلحين الذين يقفون وراء أغلب الهجمات الأخيرة إلى استئناف محادثات السلام مع الحكومة.
 
وأدت الهجمات على المنشآت النفطية فضلا عن انخفاض أسعار الخام العالمية إلى دفع أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى الركود لأول مرة منذ 25 عاما. وتمثل مبيعات الخام ثلثي إيرادات الحكومة.
 
ويقول الذين يقفون وراء الهجمات التي بدأت في أوائل 2016 إنهم يريدون حصة أكبر من ثروة موارد الطاقة النيجيرية للمنطقة الجنوبية، وتراجعت وتيرة الهجمات منذ أن أجرى بخاري محادثات مع قادة محليين لكن تقع هجمات بين الحين والآخر.
 
كانت حركة تحرير دلتا النيجر واحدة من أكبر الجماعات المسلحة إلى أن وقعت اتفاقا منحت بموجبه العفو في عام 2009. وقالت الحركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها "صوتت بحجب الثقة" عن حكومة بخاري.
 
وقالت إن عليه أن يبلغ الوكالات الحكومية "بالشروع الفوري في حوار مع منطقة دلتا النيجر" لكنها لم تذكر ما ستفعله إذا لم يتغير نهج عملية السلام.
 
وامتنعت الرئاسة عن التعليق على بيان حركة تحرير دلتا النيجر. وقال بخاري في رسالة بمناسبة العام الجديد إنه سيسعى لتسوية سلمية في المنطقة المنتجة للنفط.
 


الكلمات المفتاحية : جيش, عنف, نيجيريا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة