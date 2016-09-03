مسلحون نيجيريون يختطفون 14 من عمال النفط



ذكرت الشرطة النيجيرية اليوم السبت أن مسلحين في منطقة دلتا النيجر المضطربة جنوب البلاد اختطفوا 14 من عمال النفط المحليين وسائقهم.



وتكون عمليات الاختطاف غالبا من أجل طلب فدية مالية، وهي مشكلة شائعة في بعض مناطق نيجيريا، وشهدت منطقة الدلتا، وهي مركز لشركات طاقة، زيادة في معدل الجريمة منذ بداية هجمات متشددين يطالبون بإنفاق المزيد من ثروات النفط على المنطقة الفقيرة.



وقالت الشرطة إن "الاختطاف وقع على طريق يربط بين مدينتي أوموكو وإيليلي على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز في الساعات الأولى من صباح الجمعة لدى توجه موظفين في شركة (نيست أويل) النيجيرية للطاقة إلى عملهم".



وقال ننامدي أوموني من شرطة ولاية ريفرز "عثرنا على الحافلة التي كانت تقلهم قبل الواقعة.. الشرطة تمشط حاليا الأدغال المحيطة بالمنطقة في محاولة للعثور على الضحايا وتحريرهم".



وأضاف: "لا أظن أن أجانب كانوا بين من اختطفوا، ولم يتصل الخاطفون بأي جهة ولم نعتقل أحدا بعد".

