مسيرة الميثاق.. مطالب تتجدد ودروب ثابتة



نظم ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية للحراطين، مساء اليوم السبت، مسيرة راجلة تخليدا لذكرى تأسيسه، انطلقت المسيرة من دار الشباب الجديدة وسط العاصمة نواكشوط، وجابت عدة شوارع للتعبير عن تمسكهم بوثيقتهم المطلبية.

المسيرة التي كانت الأنظار موجهة إليها، نظرا للتشرذم الذي يعانيه الميثاق منذ العام الماضي إثر انشقاقات عصفت به، استطاعت أن تحشد الآلاف من الأنصار رفعوا شعارات ولافتات تتضمن مطالب تشمل الحقوق السياسية والاقتصادية لشريحة الحراطين "الأرقاء السابقين".



حضر الساسة وغابت " إيرا"



حظيت مسيرة الميثاق بمشاركة واسعة من طرف الأحزاب السياسية والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية وفي مقدمتها قيادات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم كبريات الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، فيما غابت حركة "ايرا" الحقوقية غير المرخصة لخلافات قوية مع الميثاق سببها تعارض الاستراتجية التي يعتمدها الأخير منذ تأسيسه عام 2013.



مطالب قديمة تتجدد



رجال ونساء والشيوخ وأطفال جاؤوا من مختلف مقاطعات نواكشوط للتعبير عن معاناته مع ما يصفونه بالإقصاء والتهميش، إلا أنهم شددوا على تمسكهم بالوحدة الوطنية وقيمها، مشيرين إلى أن الميثاق لا يعبرعن فئة أو شريحة واحدة من المجتمع وإنما يجمع مختلف وشرائح المجتمع الموريتاني.

حرص الميثاق على أن تمثل شعاراته رسائل للنظام الحاكم بأن موريتانيا تتسع للجميع، مع نقد صريح ولاذع أحيانا للسياسات الحكومية حملته الخطابات من خلال إعطاء أمثلة فى اختيار المناصب الحكومية اختيار والقيادات العسكرية حيث يتجلى ما قالوا إنه تغييب شريحة لحراطين التي لم تعد الأقلية الصامتة.



دروب لا تتغير



جابت المسيرة كبرى شوراع العاصمة لتسلك نفس مسار المسيرات التي تمت في السنوات الماضية، تماما كالانطلاقة المرتبكة التى تكررت هي الأخرى حرص قادة الميثاق على ان تبقى المسيرة على سلميتها المطالبة بالمساواة وتجريم العبودية صاحب المسيرة على طول مسارها، جذوة الحماس كانت بادية على الشباب فيما بقي ابتسامات الرضا متبرعمة على شفاه شيوخ الميثاق ومؤازريهم من قادة الأحزاب السياسية والفاعلين الجمعويين.



ولدهمدى الحاضر الغائب



وصل الموكب إلى ساجة ابن عباس في حين بدأ الليل يسدل أستاره، بدت المنصة التي كانت مجهزة ومطرزة بشعارات رنانة وصور مكبرة لامرأة تضع جرة على رأسها، وبدأ حفل ذكرى تأسيس الميثاق بآيات من القرآن الحكيم قبل أن يقف رئيس الميثاق ببكر ولد مسعود والجمع الغفير دقيقة صمت حدادا على الرئيس المؤسس محمد سعيد ولد همدي الذي توفي 2015، عرفان بالجميل لرجل كان موحدا للميثاق.

مثلت وفاة ولد همدي جرس إنذار للميثاق، حيث عصفت الخلافات الداخلية بمساره، اليوم تم تنظيم ثلاث مسيرات متزامنة احتفاء بذكرى تأسيس الميثاق كل وحدات منها تتدعى أحقيتها بحمل اسم وميراث الميثاق.



