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مسيرة هادئة في "لكصر" ضد التعديلات الدستورية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 يوليوز 2017 - 19:36



مسيرة هادئة في "لكصر" ضد التعديلات الدستورية
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شهدت مقاطعة لكصر، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء اليوم الجمعة، مظاهرة ضد تعديل الدستور المزمع إجراءه عبر استفتاء شعبي سينظم يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل.
 
وظهر في مقدمة صفوف المسيرة كل من رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل منصور، ونائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد محمود ولد لمات، ورئيس حزب "عادل" يحي ولد أحمد الواقف، وذلك بعد تعرضهم قبل يومين لإصابات خلال تفريق مسيرة بمقاطعة السبخة.
 
وجرت المظاهرة في أجواء هادئة نظراً لكونها مرخصة من طرف السلطات الأمنية، بينما واجهت المظاهرة المنظمة في مقاطعة توجنين وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع.
 
وانطلقت مظاهرة لكصر من المدرسة الثانية، على الشارع الرئيس بالحي القديم، وتوجهت نحو دوار العمدة السابق لنواكشوط أحمد محمود ولد اماه.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, المعارضة, لكصر, مظاهرة
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