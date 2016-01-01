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مشادات ساخنة وحضور غربي في محاكمة المسيء


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 13:43



آلاف الموريتانيين يطالبون بالإعدام من أمام مبنى المحكمة العليا بنواكشوط - صحراء ميديا
آلاف الموريتانيين يطالبون بالإعدام من أمام مبنى المحكمة العليا بنواكشوط - صحراء ميديا
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شهدت المحكمة العليا التي انعقدت اليوم الثلاثاء للنظر في ملف المسيء، مشادات كلامية قوية بين فريق الدفاع عن ولد امخيطير، وفريق المحامين عن الجناب النبوي الشريف.
 
وقالت مصادر "صحراء ميديا" من داخل المحكمة أن فريق الدفاع عن الجناب النبوي طالبوا باستتابة فريق الدفاع عن المسيء، والذي يضم كلاً من المحامي محمد ولد امين والمحامية فاطمتا امباي.
 
وبدأت الجلسة بمرافعات الطرفين، فيما ينتظر أن تبت المحكمة العليا في حكم الإعدام الصادر في حق المسيء عن المحكمة الجنائية بنواذيبو عام 2014، وأكدته محكمة الاستئناف شهر أبريل الماضي.
 
وتجري المحاكمة بحضور ممثل عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط، وممثلي منظمات حقوقية غربية عديدة.
 
كما يشارك في مجريات المحاكمة فريق يتكون من عشرة محامين عن الجناب النبوي الشريف، بالإضافة إلى محاميين للدفاع عن ولد امخيطير هما محمد ولد امين وفاطمتا امباي.
 
ويترقب آلاف الموريتانيين الحكم من أمام بوابة المحكمة العليا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما يتابع الشارع الموريتاني هذا الحكم باهتمام كبير.
 
وكان الموريتانيون قد احتفلوا إبان صدور حكم الإعدام في حق المسيء للجناب النبوي الشريف عام 2014، إذ جابت المسيرات شوارع مدينتي نواكشوط ونواذيبو التي جرت فيها المحاكمة.
 
وسبق أن دعا أئمة وعلماء ومشايخ فى فتوى أصدروها إلى تأكيد حكم الإعدام في حق المسيء، وذلك تماشياً مع الشريعة الإسلامية، والقانون الجنائي الموريتاني (المادة 306).
 


الكلمات المفتاحية : المسيء, محاكمة, ولد امخيطير


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