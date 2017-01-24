مشاركة موريتانيا في اجتماع افريقي حول الجنسين





شاركت موريتانيا اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، في الاجتماع الوزاري التمهيدي التاسع للقمة الإفريقية حول المساواة والترقية النسوية، التي ستعقد الاسبوع المقبل تحت شعار، "تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب والشابات "





ومثلت موريتانيا في الاجتماع، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ميمونه محمد التقي، المعينة في المنصب مؤخرا.





وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تمكين الشباب الإفريقي، من كلا الجنسين، في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، و التعليمية، بما يضمن المساواة بين الجنسين، وصيانة حقوق هذه الشريحة، وفقا للعقد الإفريقي لحقوق الإنسان، و انسجاما مع أهداف الوثيقة المرجعية لسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي" أجندة إفريقيا 2063 "





وتشغل موريتانيا منصب نائب رئيس اللجنة الفنية المختصة بقضايا النوع والمساواة بالاتحاد الإفريقي وهي الللجنة التي تتولى الإشراف على هذا الاجتماع.

