مشاركة موريتانية في المؤتمر العربي للأدلة الجنائية





بدأت صباح اليوم الثلاثاء بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، أعمال "الملتقى العربي لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، بمشاركة موريتانيا



وينظم الملتقي تحت شعار"نحو توحيد نظم ومعايير العلوم الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي وتنظمه الجامعة ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.



ويشارك في أعمال الملتقى ازيد من مائة وستين متخصصًا من وزارات الصحة، والمختبرات الجنائية، وهيئات الطب الشرعي، ومراكز الأبحاث، وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، من 15 دولة هي إلى جانب موريتانيا كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان، قطر والكويت واليمن وبريطانيا، إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة.



و سيناقش الملتقي على مدار يومين العديد من البحوث العلمية ، يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوربية والمنظمات الدولية العاملة في المجال،

