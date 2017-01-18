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Sahara Media Agency : مشاركة موريتانية في مهرجان مدريد للسياحة والسفر https://t.co/s4ZGxVvhhk
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مشاركة موريتانية في مهرجان مدريد للسياحة والسفر


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 18 يناير 2017 - 17:34



مشاركة موريتانية في مهرجان مدريد للسياحة والسفر
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بدأت اليوم الاربعاء بالعاصمة الاسبانية مدريد، النسخة السابعة والثلاثون من مهرجان مدريد للسياحة والسفر، الذي تشارك فيه موريتانيا إلى جانب 167 دولة.

وقال المدير العام للمكتب الوطني للسياحة "محمد محمود ولد أب ولد أن" خلال افتتاحه للجناح الموريتاني، إن قطاع السياحة في موريتانيا سيشهد انتعاشا كبيرا خلال السنة الجارية.

وأكد "ولد أب"، أن الإجراء الحكومي القاضي بخفض سعر تأشيرة العبور إلى موريتانيا، سيساهم في هذا الانتعاش.

 مضيفا أن النتائج الإيجابية لهذا القرار ظهرت في الأسابيع الماضية، من خلال أعداد الوافدين إلى البلد من مختلف نقاط العبور، وخاصة مطار نواكشوط الدولي ـ  أم تونسي، و الكيلومتر 55 من نواذيب على الحدود الشمالية.

 وكانت النسخة السابعة والثلاثون من مهرجان مدريد للسياحة والسفر المنظم هذه السنة تحت شعار "صُناع السياحة، قد انطلقت بالعاصمة الاسبانية مدريد بمشاركة موريتانيا، بعد عام من نيلها شهادة الامتياز خلال مشاركتها في نسخة السنة المنصرمة من المهرجان


الكلمات المفتاحية : السفر, سياحة, مدريد, مهرجان


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