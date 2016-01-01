مشاريع قوانين جديدة على طاولة الجمعية الوطنية





أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء 3 مشاريع قوانين جديدة إلى اللجان المختصة من أجل الدراسة الأولية قبل عرضها على النواب في جلسات علنية.





وتتعلق مشاريع القوانين بمشروع قانون رقم 16/095يسمح بالمصادقة على اتفاق باريس بموجب الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي





كما أصدر المؤتمر إحالة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016 ، ومشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.





وانعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية برئاسة رئيس الجمعية محمد ولد ابيليل وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا .







و تم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة وكذلك الأسئلة الشفوية الموجهة من قبل بعض النواب لأعضاء في الحكومة.

