مشاريع قوانين جديدة على طاولة الجمعية الوطنية

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مشاريع قوانين جديدة على طاولة الجمعية الوطنية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 22 نونبر 2016 - 15:41



مشاريع قوانين جديدة على طاولة الجمعية الوطنية
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أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء 3 مشاريع قوانين  جديدة إلى اللجان المختصة من أجل الدراسة الأولية قبل عرضها على النواب في جلسات علنية.


وتتعلق مشاريع القوانين بمشروع قانون رقم 16/095يسمح بالمصادقة على اتفاق باريس بموجب الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي


كما أصدر المؤتمر إحالة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016 ، ومشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.


وانعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية برئاسة رئيس الجمعية محمد ولد ابيليل وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا .

 

و تم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة وكذلك الأسئلة الشفوية الموجهة من قبل بعض النواب لأعضاء في الحكومة.



الكلمات المفتاحية : برلمان, جلسات, قوانين


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