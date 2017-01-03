مشاريع مدرة للدخل لمتقاعدى الجيش الموريتاني



أطلقت رابطة قدامى ومتقاعدي الجيش الموريتاني ليوم الثلاثاء الدورة الثالثة من تمويلات المشاريع المدرة للدخل لصالح تعاونيات الأرامل والأيتام والمعوزين المنتسبين لمكاتب الرابطة.



ويستفيد من البرنامج وفقا للقائمين عليه 18 مكتبا في عدد من المقاطعات بمعدل يتراوح ما بين 250 و200 ألف أوقية لكل مكتب من بينها ثلاثة مكاتب أعيد انتخابها للاستفادة من هذه التمويلات والباقي يستفيد لأول مرة من تدخلات الرابطة.



وأكد رئيس الرابطة العقيد المتقاعد انيانغ عبد العزيز، أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل للمستهدفين تنضاف إلى فرص العمل في مجال الأمن الخصوصي وخلق أنشطة مدرة للدخل وتمكين الرابطة من توظيف مختلف الكفاءات المتنوعة لإيجاد مصادر رزق وعيش كريم للفئات الهشة .

