مشاريع مدرة للدخل لمتقاعدى الجيش الموريتاني

اتفاقية اقتناء طائرة للموريتانية للطيران أمام البرلمان

شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات والمدرسة الوطنية للإدارة

الشيوخ يناقشون ميزانية وزارة البيئة للعام 2017

مكتبة "إقرأ معي" تحتفل بمرور عام على تأسيسها

غامبيا تغلق ثلاث محطات إذاعية خاصة

"سامسونغ" تحقق في أسباب انفجار بطارية "نوت7"

حصيلة 2016.. أزمة الشيوخ وحوار الجمهورية الثالثة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات والمدرسة الوطنية للإدارة https://t.co/GEEHwzat7z
الثلاثاء 3 يناير - 14:22
Sahara Media Agency : الشيوخ يناقشون ميزانية وزارة البيئة للعام 2017 https://t.co/aGo6oyw996
الثلاثاء 3 يناير - 13:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مشاريع مدرة للدخل لمتقاعدى الجيش الموريتاني


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 3 يناير 2017 - 18:12



مشاريع مدرة للدخل لمتقاعدى الجيش الموريتاني
مواضيع ذات صلة

أطلقت رابطة قدامى ومتقاعدي الجيش الموريتاني ليوم الثلاثاء الدورة الثالثة من تمويلات المشاريع المدرة للدخل لصالح تعاونيات الأرامل والأيتام والمعوزين المنتسبين لمكاتب الرابطة.
 
ويستفيد من البرنامج وفقا للقائمين عليه 18 مكتبا في عدد من المقاطعات بمعدل يتراوح ما بين 250 و200 ألف أوقية لكل مكتب من بينها ثلاثة مكاتب أعيد انتخابها للاستفادة من هذه التمويلات والباقي يستفيد لأول مرة من تدخلات الرابطة.
 
وأكد رئيس الرابطة العقيد المتقاعد انيانغ عبد العزيز، أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل للمستهدفين تنضاف إلى فرص العمل في مجال الأمن الخصوصي وخلق أنشطة مدرة للدخل وتمكين الرابطة من توظيف مختلف الكفاءات المتنوعة لإيجاد مصادر رزق وعيش كريم للفئات الهشة .
 


الكلمات المفتاحية : الجيش, المتقاعدين, المشاريع


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة