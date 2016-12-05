مشاورات حكومية بين موريتانيا وألمانيا



انطلقت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية اعمال المشاورات الحكومية بين موريتانيا والمانيا بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية .



وتعتبر هذه المشاورات التي تجري كل سنتين فرصة لتحديد التوجهات العامة للتعاون بين البلدين لتقييم أثارالمشاريع المنفذة وآليات تنفيذها والاتفاق على مشاريع جديدة خاصة بعد مضاعفة الغلاف المالي المخصص لهذاالتعاون.



واعرب الامين العام لوزارة لاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب المانيا الاتحادية للدعم المتنوع والسخي الذي تقدمه ألمانيا لموريتانيا ، مشيدا بقرار حكومة المانيا مضاعفة الغلاف المالي المخصص لموريتانيا خلال الفترة القادمة.



وأشار الأمين العام الى أن محاور التعاون الموريتاني الالماني التي تشمل التسييرالايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية وحماية البيئة والحكم الرشيد والتكوين المهني تصب في صميم الأولويات التنموية وتحظى بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي هي قيد الاعداد والتي ستكون المرجع الاساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2016و2030.



ودعا إلى إدارج مبادرة دعم الإنتاج الوطني التي ستنطلق مع مطلع 2017 ضمن أولويات التعاون لما يكون لها من انعكاسات ايجابية من التنويع الاقتصادي وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق القيمة المضافة وكذا على التنمية المندمجة للمناطق الداخلية ، وفق تعبيره.





وأكدت رئيسة بعثة وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية بتينا هورستمان، في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا شريك هام لالمانيا وان التعاون بين البلدين تعزز خلال زيارة وزير التعاو ن الاقتصادي والتنمية الالماني لموريتانيا في الشهر الماضي والتي جسدت عزم البلدين تعزيز التعاون بينهما ليشمل مختلف المجالات.