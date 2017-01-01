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مشرعون نيجيريون يسعون لتقليص صلاحيات الرئيس


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 19:41



مشرعون نيجيريون يسعون لتقليص صلاحيات الرئيس
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صوت مجلس الشيوخ النيجيري اليوم الأربعاء لصالح تقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز سلطات المجلس التشريعي.

وتشمل التعديلات الكبرى التي أقرها مجلس الشيوخ منح حصانة قضائية خاصة للمشرعين والحد من قدرة الرئيس على رفض مشروع قانون يقره البرلمان وتجريد السلطة التنفيذية من سلطات إصدار القوانين.

كما صوت مجلس الشيوخ على فرض قيود زمنية على القرارات الرئاسية الرئيسية مثل تعيين الوزراء واقتراح الميزانيات الاتحادية وكليهما تأخر كثيرا في عهد الرئيس محمد بخاري.

وأقر المجلس أيضا تعديلا لخفض الحد الأدنى للسن الواجب بلوغه للترشح للرئاسة ولمنصب حكام الأقاليم أو لعضوية مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب على التعديلات المقترحة هذا الأسبوع، وإذا أقرها المجلس ووقعها الرئيس فستصبح المرة الثانية فقط التي يجري فيها تعديل الدستور منذ 1999.

وكانت المرة الأولى عام 2011 في عهد الرئيس السابق جودلاك جوناثان.



الكلمات المفتاحية : الرئيس, برلمان, نيجيريا
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