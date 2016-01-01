مشروع ألف محطة لتحلية المياه في المغرب وأفريقيا



وقعت كل من شركة التجهيزات الصناعية بالمغرب وشريكتها السويسرية "غرين وورلد سويس إي جي"، أمس الخميس بمراكش، اتفاقية شراكة استراتيجية، تروم إنجاز مشروع يضم ألف محطة لتحلية مياه البحر بالمغرب وإفريقيا، بطاقة استيعابية تقدر بـ900 ألف متر مكعب في السنة.



وتهم هذه الشراكة إطلاق أشغال تحلية مياه البحر بواسطة تقنية سويسرية جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة كالشمسية والريحية.



ولإنجاز هذا المشروع الضخم يرتقب إنشاء محطة بسعة 2500 متر مكعب في المرحلة الأولى، كمرحلة تجريبية.



ومن بين نقاط قوة هذه الشراكة، تسهيل نقل التقنية السويسرية في مجال تحلية مياه البحر بشكل عام، وإنتاج طاقة خضراء ومستقلة مائة بالمائة بدون انبعاثات أكسيد الكربون بالمغرب وإفريقيا.

