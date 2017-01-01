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مشروع لتزويد عدة قرى بمقطع لحجار بالمياه الصالحة للشرب


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 17:04



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وضع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين اليوم الاثنين الحجر الاساس لمشروع تزويد محوري مكطع لحجار - كيمي-الجزيرة ومقطع لحجار -تاشوط بالماء الصالح للشرب.
 
وسيتم مد الأنابيب لربط القرى الواقعة على محوري مقطع لحجار كيمي الجزيرة ومقطع لحجار تاشوط ويبلغ طولها 43 كلم موزعة على المحورين بأقطار مختلفة ،بالإضافة لتقوية محطة الضخ الموجودة في مقطع لحجار لتبلغ طاقتها 100 متر مكعب للساعة .
 
كما تتكون منشآت المشروع الذي يصل غلافه المالي الى 278 مليون اوقية من خزينة الدولة والمنفذ من طرف الهندسة العسكرية ، من تشييد مبنى للمحطة وربط الأنابيب بالخزان الجديد الذي تبلغ سعته 200 متر مكعب وارتفاعه25 مترا وانشاء 8 حنفيات عمومية .
 
وتلقى الوزير الأول شروحا مفصلة حول مختلف المواصفات الفنية للمشروع ومراحل تنفيذه والذي سيمكن انجازه خلال الأشهر الثلاثة القادمة من حل اشكالية التزود بالماء الصالح للشرب لكل القرى الموجودة على المحورين المذكورين.
 
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, تدشينات, موريتانيا, ولد حدمين
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